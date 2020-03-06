Скончался известный издатель Тоомас Лейто

Лейто родился 11 июля 1946 года. В 1987-1994 гг работал редактором газеты Rahva Hääl, до 1998 года — ответственным издателем Sõnumileht.

До 2010 года руководил Союзом газет Эстонии. Являлся одним из владельцев Nelli Teataja и издательства Tänapäev.