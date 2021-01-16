16.01.2021, 13:15

Скончался известный эстонский актер Тийт Лиллеорг. У него был коронавирус


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Foto: Ilmar Saabas

В пятницу вечером в возрасте 79 лет скончался актер театра ”Ванемуйне” Тийт Лиллеорг. У него был коронавирус.

По данным Tartu Postimees, COVID-19 был диагностирован у Лиллеорга в начале декабря и мужчина долго находился на больничном лечении.

Приносим семье актера соболезнования.

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