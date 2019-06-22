22.06.2019, 18:11
Скончался художник Тынис Винт
В субботу, 22 июня в возрасте 77 лет скончался признанный эстонский художник Тынис Винт. Он был известен своими работами в стиле графики.
В субботу, 22 июня в возрасте 77 лет скончался признанный эстонский художник Тынис Винт. Он был известен своими работами в стиле графики.
Apologies for bad repro, but could not hold myself back: 'Spring Bush' by Tõnis Vint #tõnisvint #tonisvint
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Анаконда в США «клонировала» сама себя
Вице-министр образования и науки РК арестована
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
Проснувшийся вулкан в России может устроить новую Помпею