22.06.2019, 18:11

Скончался художник Тынис Винт


rus.delfi.ee
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Скончался художник Тынис Винт
Foto: Kalju Suur

В субботу, 22 июня в возрасте 77 лет скончался признанный эстонский художник Тынис Винт. Он был известен своими работами в стиле графики.

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Apologies for bad repro, but could not hold myself back: 'Spring Bush' by Tõnis Vint #tõnisvint #tonisvint

A post shared by Olga Temnikova (@temnikovakasela) on Mar 16, 2017 at 9:25am PDT

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