22.06.2019, 18:11
Скончался художник Тынис Винт
В субботу, 22 июня в возрасте 77 лет скончался признанный эстонский художник Тынис Винт. Он был известен своими работами в стиле графики.
В субботу, 22 июня в возрасте 77 лет скончался признанный эстонский художник Тынис Винт. Он был известен своими работами в стиле графики.
Apologies for bad repro, but could not hold myself back: 'Spring Bush' by Tõnis Vint #tõnisvint #tonisvint
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