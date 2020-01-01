01.01.2020, 17:47
Скончался художник Пеэтер Аллик
31 декабря в возрасте 53 лет скончался художник Пеэтер Аллик (28. VI 1966 — 31. XII 2019).
31 декабря в возрасте 53 лет скончался художник Пеэтер Аллик (28. VI 1966 — 31. XII 2019).
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