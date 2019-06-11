Скончался бывший председатель Объединения русских художников Эстонии Валерий Смирнов

Смирнов ушел из жизни 6 июня, сообщил во вторник, 11 июня, Союз художников Эстонии. Прощание с ним пройдет 12 июня на кладбище Метсакальмисту в Таллинне и начнется в 13:00, передает rus.err.ee.

В 2017 году Смирнов принял участие в съемках минидока Delfi "Нерассказанная история советских пентхаусов в Ласнамяэ". Смотрите его здесь.

Валерий Смирнов родился 1 июля 1942 года в Чите. С 1948 года он проживал в Таллинне. С 1964 по 1970 год учился в Эстонском государственном художественном институте. С 1974 года был членом Союза художников Эстонии.

В 1970-х и 1980-х годах Валерий Смирнов занимался в основном оформлением политических плакатов, рисовал обложки для музыкальных пластинок и афишы для кинофильмов. Например, он стал автором афишы к фильму Григория Кроманова "Бриллианты для диктатуры пролетариата".