Скончался бывший председатель Объединения русских художников Эстонии Валерий Смирнов
На 77-м году жизни скончался основатель художественной студии Valeris, в прошлом многолетний председатель Объединения русских художников Эстонии Валерий Смирнов.
На 77-м году жизни скончался основатель художественной студии Valeris, в прошлом многолетний председатель Объединения русских художников Эстонии Валерий Смирнов.
Смирнов ушел из жизни 6 июня, сообщил во вторник, 11 июня, Союз художников Эстонии. Прощание с ним пройдет 12 июня на кладбище Метсакальмисту в Таллинне и начнется в 13:00, передает rus.err.ee.
В 2017 году Смирнов принял участие в съемках минидока Delfi "Нерассказанная история советских пентхаусов в Ласнамяэ". Смотрите его здесь.
Валерий Смирнов родился 1 июля 1942 года в Чите. С 1948 года он проживал в Таллинне. С 1964 по 1970 год учился в Эстонском государственном художественном институте. С 1974 года был членом Союза художников Эстонии.
В 1970-х и 1980-х годах Валерий Смирнов занимался в основном оформлением политических плакатов, рисовал обложки для музыкальных пластинок и афишы для кинофильмов. Например, он стал автором афишы к фильму Григория Кроманова "Бриллианты для диктатуры пролетариата".
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