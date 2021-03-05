Скончался бывший командующим Силами обороны Йоханнес Керт

Скончался Йоханнес Керт — эстонский политик, генерал-лейтенант в резерве и (бывший командующим Силами обороны Эстонии. Он родился 3 декабря 1959 года в Печерах.
Он родился 3 декабря 1959 года в Печерах и скончался 4 марта 2021 года в возрасте 61 года.
Керт занимал одлжность командующего Силами обороны в период 1996–2000.
С 2014 года он был членом Партии реформ и в 2015 году был избран в Рийгикогу.
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