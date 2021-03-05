Скончался бывший командующий Силами обороны Йоханнес Керт

Он родился 3 декабря 1959 года в Печорах и скончался 4 марта 2021 года в возрасте 61 года.

Керт занимал должность командующего Силами обороны в период 1996–2000.

С 2014 года он был членом Партии реформ и в 2015 году был избран в Рийгикогу.