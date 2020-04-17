Скончался бывший актер Русского театра Эстонии и журналист Николай Хрусталёв

В труппу нашего театра Николай Хрусталёв пришёл в далёком 1964 году. И остался на долгие 40 лет, исполнив на сцене более ста разноплановых ролей. Одной, из которых была филигранно исполненная роль в моноспектакле ”Дама с собачкой” (режиссёр Э. Томан). Произведение для постановки артист выбрал сам и говорил, что давно мечтал в нём сыграть. После гастролей в Петербурге критика отмечала: ”В неторопливом, тихом исполнении Николая Хрусталёва вдруг незримо, но явственно возникает хрупкий образ Анны Сергеевны с её тревогами, наивным испугом. С её надеждами и большой любовью, ставшей смыслом её жизни”.

Николай Хрусталёв запомнился зрителям в спектаклях ”Варвары” (Реж. С. Лерман), ”На пути в Дамаск” (Реж. М. Фридх), ”Баловни судьбы” (Реж. Э. Томан), ”В Москву! В Москву!” (реж. Ю. Ерёмин), ”Пересечение с главной дорогой” (реж. Я. Аллик) и многих других.

Даже спустя годы, после его ухода из театра, коллектив вспоминает его с теплом и улыбкой. Кроме того, уйдя в журналистику, Николай Хрусталёв не оставлял свой театр, продолжая выпускать статьи о премьерах, артистах, лабораториях.

Театр скорбит и приносит свои соболезнования супруге и детям Николая Хрусталёва.

Фото: Русский театр

Фото: Русский театр



