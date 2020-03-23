Скончался архитектор Дмитрий Брунс, подготовивший Таллинн к олимпийской регате

Дмитрий Брунс родился в Риге в 1929 году в семье русских эмигрантов. Окончил Таллиннскую 6-ю среднюю школу, а в 1953 году — Ленинградский инженерно-строительный институт, пишет rus.err.ee.

Расцвет его творчества пришелся на 1970-е годы. Он сыграл важнейшую роль при подготовке Таллинна к олимпийской регате. Брунс координировал строительство таких объектов как Олимпийский центр парусного спорта, Пирита теэ, Горхолл, отель "Олимпия", здание главпочтамта.

Брунс был неутомимым исследователем и популяризатором истории Таллинна.