23.03.2020, 17:45

Скончался архитектор Дмитрий Брунс, подготовивший Таллинн к олимпийской регате

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Скончался архитектор Дмитрий Брунс, подготовивший Таллинн к олимпийской регате
Tallinna Linnavalitsus

21 марта умер архитектор и историк архитектуры Дмитрий Брунс, благодаря которому в Таллинне был построен ряд олимпийских объектов.

Дмитрий Брунс родился в Риге в 1929 году в семье русских эмигрантов. Окончил Таллиннскую 6-ю среднюю школу, а в 1953 году — Ленинградский инженерно-строительный институт, пишет rus.err.ee.

Расцвет его творчества пришелся на 1970-е годы. Он сыграл важнейшую роль при подготовке Таллинна к олимпийской регате. Брунс координировал строительство таких объектов как Олимпийский центр парусного спорта, Пирита теэ, Горхолл, отель "Олимпия", здание главпочтамта.

Брунс был неутомимым исследователем и популяризатором истории Таллинна.

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