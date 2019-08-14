14.08.2019, 09:01

Скончался актер Тыну Аав


rus.delfi.ee
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Tõnu Aav
Tõnu AavFoto: Tiit Blaat

Сегодня скончался эстонский актер Тыну Аав (21.01.1939 -14.08.2019).

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