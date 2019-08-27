Скончалась журналист Аннели Аммас

В 1989 году Аммас была одним из основателей газеты Lääne Elu — первая газета в Эстонии, созданная на частном капитале.

После Lääne Elu Аммас работала в Eesti Päevaleht и Postimees.

Кроме журналистской деательности Аммас также написала книги о Майте Авугусте, Кайе Кырб и Калле Кландорфе, а также книгу "75 лет Праздника танца".

В 2017 году ей был присужден Орден Белой звезды V класса.