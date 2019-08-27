27.08.2019, 14:23
Скончалась журналист Аннели Аммас
После борьбы я тяжелой болезнью в возрасте 57 лет ушла из жизни журналист Аннели Аммас.
После борьбы я тяжелой болезнью в возрасте 57 лет ушла из жизни журналист Аннели Аммас.
В 1989 году Аммас была одним из основателей газеты Lääne Elu — первая газета в Эстонии, созданная на частном капитале.
После Lääne Elu Аммас работала в Eesti Päevaleht и Postimees.
Кроме журналистской деательности Аммас также написала книги о Майте Авугусте, Кайе Кырб и Калле Кландорфе, а также книгу "75 лет Праздника танца".
В 2017 году ей был присужден Орден Белой звезды V класса.
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