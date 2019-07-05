05.07.2019, 12:10

Скончалась религиевед и переводчик Марью Лепайыэ


rus.delfi.ee
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Marju Lepajõe
Marju LepajõeFoto: Mati Hiis, õhtuleht

Переводчик, религиевед, филолог, преподаватель патристики и классических языков Тартуского университета Марью Лепайыэ скончалась в возрасте 56 лет, передает rus.err.ee.

Марью Лепайыэ родилась 28 октября 1962 года.

Она закончила Тартуский университет по специальности эстонская филология в 1985 году, с 1988 по 1991 год была аспирантом на кафедре классической филологии в Ленинградском государственном университете, в 1996 году защитила магистерскую работу по классической филологии в Тартуском университете, в 2018 году защитила докторскую диссертацию и получила степень доктора философии по теологии.

Марью Лепайыэ была приглашенным исследователем в нескольких зарубежных университетах (Фрибурский, Геттингенский, Фрайбургский, Лондонский университеты, а также университет Осло), а также составила "Греко-эстонский новозаветный учебный словарь".

Лепайыэ была удостоена литературной премии Культурного капитала (2010), ордена Белой звезды V степени (2015) и премии эссеистики имени Энна Соосааре (2018).

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