Скончалась религиевед и переводчик Марью Лепайыэ
Переводчик, религиевед, филолог, преподаватель патристики и классических языков Тартуского университета Марью Лепайыэ скончалась в возрасте 56 лет, передает rus.err.ee.
Переводчик, религиевед, филолог, преподаватель патристики и классических языков Тартуского университета Марью Лепайыэ скончалась в возрасте 56 лет, передает rus.err.ee.
Марью Лепайыэ родилась 28 октября 1962 года.
Она закончила Тартуский университет по специальности эстонская филология в 1985 году, с 1988 по 1991 год была аспирантом на кафедре классической филологии в Ленинградском государственном университете, в 1996 году защитила магистерскую работу по классической филологии в Тартуском университете, в 2018 году защитила докторскую диссертацию и получила степень доктора философии по теологии.
Марью Лепайыэ была приглашенным исследователем в нескольких зарубежных университетах (Фрибурский, Геттингенский, Фрайбургский, Лондонский университеты, а также университет Осло), а также составила "Греко-эстонский новозаветный учебный словарь".
Лепайыэ была удостоена литературной премии Культурного капитала (2010), ордена Белой звезды V степени (2015) и премии эссеистики имени Энна Соосааре (2018).
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