Скончалась монахиня Пюхтицкого монастыря Августа

Сегодня утром отошла ко Господу насельница Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря - монахиня Августа.
Об этом сообщает Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата.
Прощание состоится завтра (23.11.2019) после Божественной литургии и похоронят на монастырском кладбище.
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