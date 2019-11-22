22.11.2019, 21:58

Скончалась монахиня Пюхтицкого монастыря Августа

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Скончалась монахиня Пюхтицкого монастыря Августа
Фото: Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата

Сегодня утром отошла ко Господу насельница Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря - монахиня Августа.

Об этом сообщает Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата.

Прощание состоится завтра (23.11.2019) после Божественной литургии и похоронят на монастырском кладбище.

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