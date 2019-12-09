Скончалась бывшая председатель административного совета Кристийне Наталия Вайно

Будучи жительницей Кристийне, Наталия Вайно с 1993-го по 2015-й годы участвовала в работе административного совета района, в период с ноября 2005-го по октябрь 2009-го являлась его председателем.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе выразил соболезнование родным Наталии Вайно в связи с тяжелой утратой. ”Многие жители не только нашего района, но и всего Таллинна помнят госпожу Вайно как замечательного, в высшей степени неравнодушного и справедливого человека, которая будучи социальным советником городского собрания и членом комиссии горсобрания по социальным делам по-настоящему заботилась о тех, кто нуждался в помощи. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким”, — сказал Рийбе.

Наталия Вайно родилась 25 апреля 1945 года, окончила Таллиннскую 19-ю среднюю школу, затем Таллиннский политехнический институт по специальности инженер-экономист. Однако главным призванием ее жизни стали социальная работа и оказание помощи конкретным людям, попавшим в беду. В период 2005-2017 гг. Наталия Вайно работала в столичном Центре русской культуры руководителем проектов.

Открытая гражданская панихида и прощание с Наталией Вайно состоятся в среду, 11 декабря в большом зале крематория кладбища Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 36).