01.06.2019, 14:42

"Сколько ты зарабатываешь?" Опубликованы доход и кредитная нагрузка мэра Таллинна Михаила Кылварта

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rus.delfi.ee
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Mihhail Kõlvart intervjuu 10.04.2019
Foto: Andres Putting

Многие знают ”фирменный” вопрос известного блогера Юрия Дудя гостям программы — ”Сколько ты зарабатываешь?” В Эстонии информацию о том, сколько зарабатывают чиновники, можно узнать из ежегодной декларации экономических интересов.

Новый мэр Таллинна Михаил Кылварт, чья зарплата с 1 июля поднимется до 6100 евро, в прошлом году заработал 94 500 евро. Кредитная нагрузка Кылварта составляет более 300 000 евро.

Исходя из поданной Кылвартом декларации экономических интересов, в прошлом году его доход составил 94 480,85 евро. Стоит учесть, что его годовой доход в качестве председателя горсобрания составил 63 460 евро. Кылварт входит в советы целевых учреждений и предприятий, что тоже приносит доход.

Начиная с марта 2017 года Кылварт является членом совета Tallinna Linnahalli AS. В конце того же года он стал членом совета целевых учреждений Tallinna Lauluväljak и Tallinna Hambapolikliinik. Начиная с 2014 года Кылварт входит в совет Tallinna Vene Lütseum.

У Кылварта есть кредит в Swedbank в размере 245282 евро, а также автолизинг на сумму 56 187 евро в Luminor.

А вот у мэра Тарту Урмаса Клааса, брутто-доход которого составляет 4500 в месяц, общий годовой заработок составил 68 600 евро. Его кредитная нагрузка составляет 37 751 евро.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Яненко зарабатывает 4000 евро в месяц. Ее годовой доход составил немногим менее 70 000 евро. Кредитная нагрузка Яненко — 52 525 евро.

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