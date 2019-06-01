"Сколько ты зарабатываешь?" Опубликованы доход и кредитная нагрузка мэра Таллинна Михаила Кылварта

Новый мэр Таллинна Михаил Кылварт, чья зарплата с 1 июля поднимется до 6100 евро, в прошлом году заработал 94 500 евро. Кредитная нагрузка Кылварта составляет более 300 000 евро.

Исходя из поданной Кылвартом декларации экономических интересов, в прошлом году его доход составил 94 480,85 евро. Стоит учесть, что его годовой доход в качестве председателя горсобрания составил 63 460 евро. Кылварт входит в советы целевых учреждений и предприятий, что тоже приносит доход.

Начиная с марта 2017 года Кылварт является членом совета Tallinna Linnahalli AS. В конце того же года он стал членом совета целевых учреждений Tallinna Lauluväljak и Tallinna Hambapolikliinik. Начиная с 2014 года Кылварт входит в совет Tallinna Vene Lütseum.

У Кылварта есть кредит в Swedbank в размере 245282 евро, а также автолизинг на сумму 56 187 евро в Luminor.