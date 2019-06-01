"Сколько ты зарабатываешь?" Опубликованы доход и кредитная нагрузка мэра Таллинна Михаила Кылварта

Многие знают, что «фирменный» вопрос известного блогера Юрия Дудя гостям программы — «Сколько ты зарабатываешь?» В Эстонии информацию о том, сколько зарабатывают чиновники, можно узнать из ежегодной декларации экономических интересов.
Новый мэр ТаллиннаМихаил Кылварт, чья зарплата с 1 июля поднимется до 6100 евро, в прошлом году заработал 94 500 евро. Кредитная нагрузка Кылварта составляет более 300 000 евро.
Исходя из поданной Кылвартом декларации экономических интересов, в прошлом году его доход составил 94 480,85 евро. Стоит учесть, что его годовой доход в качестве председателя горсобрания составил 63 460 евро. Кылварт входит в советы целевых учреждений и предприятий, что тоже приносит доход.