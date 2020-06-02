Сколько иностранцев с просроченными разрешениями на работу продолжают находиться в Эстонии? Полиция не знает(1)
В мае о краткосрочном разрешении на работу ходатайствовало более 600 украинцев, всего 785 граждан третьих стран, пишет Eesti Päevaleht.
В мае о краткосрочном разрешении на работу ходатайствовало более 600 украинцев, всего 785 граждан третьих стран, пишет Eesti Päevaleht.
За первые три недели мая Департамент полиции и погранохраны выдал 673 краткосрочных разрешения на работу. Часть из них, правда, людям, которые во время чрезвычайного положения уже находились в Эстонии и меняли работу. Большая часть обладателей этих разрешений трудится в строительном секторе, в аграрном секторе занято 150 человек.
Как известно, принятая во время чрезвычайного положения поправка к закону разрешает продолжать работать до конца июля только тем гражданам третьих стран, которые заняты в аграрном секторе. Проблем в строительном секторе пока нет, но они могут начаться, когда станут заканчиваться договора об арендной работе. Более чем 3000 таких договоров было заключено на срок до конца июля. Сейчас в строительном секторе имеется чуть более 6000 разрешений на работу, так что сектор может лишиться половины работников из третьих стран. К Кассе по безработице строительные фирмы пока за помощью с поиском местной рабочей силы не обращались, как это было сделано аграриями.
С окончанием чрезвычайного положения регистрация краткосрочных разрешений на работу происходит в обычном режиме, однако, как отмечает и само Министерство внутренних дел, связанные с коронавирусом ограничения продолжают действовать и граждане третьих стран в Эстонию приезжать не могут.
Министерство сообщает, что оно в случае необходимости готово как ослабить ограничения, так и ужесточить.
Северные страны с 15 июня разрешат въезд в страну рабочим из Украины и Белоруссии. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу такого обещать не может и отмечает, что никаких гарантий, что это будет разрешено и в Эстонии, правительство давать не намерено.
Попытка вытеснить украинцев однако может провалиться, поскольку теоретически с отрытием границ нашими соседями в Таллинн может будет приехать, например, через Хельсинки.
Прибывающих из-за пределов ЕС пассажиров пускают в страну уже сейчас, но только в случае, если они как минимум 14 дней находились в другой стране ЕС и не имеют симптомов болезни. Однако как за этим следить, неясно, поскольку внутриевропейское передвижение только начало восстанавливаться и опыт отсутствует.
Тем иностранцам, чьи визы закончились во время чрезвычайного положения, было разрешено покинуть страну после окончания ЧП. Этот срок истек в конце прошлой недели, но у полиции нет точной информации о том, сколько иностранцев все еще находятся в Эстонии нелегально и сколько из тех, кто уехал, ожидает на родине снятия ограничений, чтобы вернуться обратно в Эстонию.
По словам советника Департамента полиции и погранохраны Лийз Валк, полиция не собирает статистики относительно причин, по которым иностранцы остаются в стране нелегально. Департамент выявляет нелегалов в ходе рутинных проверок, пограничного контроля, при проверке поступившей им информации или когда человек сам обращается в департамент.
Всего в мае департамент получил 785 ходатайств о краткосрочном разрешении на работу, из которых было удовлетворено 673.
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