10.09.2019, 11:56

Сколько эстонские студенты зарабатывают на продаже книг в США?


rus.delfi.ee
EST
Sissi Nylia Benita ja tema raamatud
Sissi Nylia Benita ja tema raamatudFoto: Tiit Blaat

Сколько можно зарабатывать на продаже книг в США? Об этом в эфире радио Äripäev рассказал Эрки Кукк — руководитель и создатель эстонского отделения программы Southwestern, в рамках которой студенты отправляются продавать книги в США, пишут "Деловые Ведомости".

Продавать летом книги в США — работа не из легких. Она требует подготовки, природных способностей и желания выйти из зоны комфорта. Зато если все получится, то в первый год продаж можно рассчитывать в среднем на 6000 долларов заработка.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: