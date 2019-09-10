10.09.2019, 11:56
Сколько эстонские студенты зарабатывают на продаже книг в США?
Сколько можно зарабатывать на продаже книг в США? Об этом в эфире радио Äripäev рассказал Эрки Кукк — руководитель и создатель эстонского отделения программы Southwestern, в рамках которой студенты отправляются продавать книги в США, пишут "Деловые Ведомости".
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