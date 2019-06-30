Сколько будут отдыхать Ратас, Аас, Рейнсалу, Хельме и другие министры этим летом?

Премьер-министр Юри Ратас пока не планировал отпуск. Госканцелярия отметила, что он возьмет свободные дни как будет возможность.

Министр юстиции Райво Аэг отдыхает с 22 по 27 июля на Сааремаа.

Министр обороны Юри Луйк возьмет этим летом два отпуска. Первый — сегодня, 28 июня (один день). Второй — с 9 по 26 июля.

Министр окружающей среды Рене Кокк не работает 8-21 июля.

Тынис Лукас, министр культуры, официально еще не определился с отпуском. Но планирует отдохнуть с 8 по 20 июля и 22-23 июля. По его словам, он останется в Эстонии.

Министр сельского хозяйства Март Ярвик отдыхает 1-4 июля и 22-25 июля. Он заверил, что будет косить сено во время отпуска.

Таави Ааса не будет на рабочем месте с 15 по 28 июля.

Министр народонаселения Рийна Солман отдохнет от работы три недели — с 22 июля по 11 августа.

Министр госуправления Яак Ааб отправился в отпуск сразу после праздников. Выйдет на работу 2-го июля.