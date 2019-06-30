Сколько будут отдыхать Ратас, Аас, Рейнсалу, Хельме и другие министры этим летом?(9)
После Яанова дня многие берут долгожданный отпуск. Особенно это актуально для наших министров. Они предпочитают отдыхать во второй половине июля.
После Яанова дня многие берут долгожданный отпуск. Особенно это актуально для наших министров. Они предпочитают отдыхать во второй половине июля.
Премьер-министр Юри Ратас пока не планировал отпуск. Госканцелярия отметила, что он возьмет свободные дни как будет возможность.
Министр юстиции Райво Аэг отдыхает с 22 по 27 июля на Сааремаа.
Министр обороны Юри Луйк возьмет этим летом два отпуска. Первый — сегодня, 28 июня (один день). Второй — с 9 по 26 июля.
Министр окружающей среды Рене Кокк не работает 8-21 июля.
Тынис Лукас, министр культуры, официально еще не определился с отпуском. Но планирует отдохнуть с 8 по 20 июля и 22-23 июля. По его словам, он останется в Эстонии.
Министр сельского хозяйства Март Ярвик отдыхает 1-4 июля и 22-25 июля. Он заверил, что будет косить сено во время отпуска.
Таави Ааса не будет на рабочем месте с 15 по 28 июля.
Министр народонаселения Рийна Солман отдохнет от работы три недели — с 22 июля по 11 августа.
Министр госуправления Яак Ааб отправился в отпуск сразу после праздников. Выйдет на работу 2-го июля.
Танел Кийк, министр социальных дел, в отпуске 10-18 июля, но это еще не точно.
Керт Кинго, министр внешней торговли и предпринимательства, возьмет две недели отпуска в июле.
Урмас Рейнсалу еще не определился с датами.
Семейство Хельме пока что не опубликовали свои планы на отпуск.
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