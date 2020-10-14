Сказочная выставка Эстонского национального музея предлагает отправиться в путешествие!

В Эстонском национальном музее игра пройдет на сказочной выставке «Жили-были», где каждый игрок сможет перевоплотиться в какого-нибудь героя. Игроков ждет путь в неизвестность, и каждое их решение будет менять ход игры. Они смогут встретить дракона и песиголовцев, посмотреть, превратится ли лягушка в принца, и задействовать свою смекалку. Игра будет проходить как на эстонском, так и на русском языке, и предусмотрена, прежде всего, для искателей приключений в возрасте 8–14 лет.

Здорово будет собрать своих друзей и отправиться в это путешествие. Но помните, что у команды должен быть хотя бы один смартфон, так как игра проходит в приложении LoQuiz. Данное приложение позволяет создать на выставке дополненную реальность, которой потом можно будет поделиться с друзьями, отправив ее с телефона.

По прибытии в музей следует не только купить билеты, но и попросить паспорт фестиваля, сфотографировать его и отправить в среду «Открытые игровые пространства». Тогда все искатели приключений смогут принять участие также в розыгрыше призов в конце фестиваля. Фестиваль будет проходить с 10 по 25 октября. Розыгрыш призов состоится 25 октября. Однако познакомиться со сказочной выставкой с помощью мобильного телефона можно будет и позже – до следующего лета.

Тема фестиваля этого года – «ХАКЕРЫ ВРЕМЕНИ» – посвящена тематическому году эстонских народных преданий и цифровой культуры. Хакеры времени могут видеть истории, которые скрываются за вещами, и перемещать колесо времени прямо в центр этих историй – будь то прошлое или будущее. Благодаря играм, разгадыванию загадок, поискам и открытиям музеи превращаются в своего рода игровые пространства, и участники могут словно перемещаться из одного игрового пространства в другое, то есть из одного музея в другой, забирая с собой из каждого места новые истории, знания и навыки. С играми других музеев можно ознакомиться здесь.

Сказочная выставка «Жили-были» будет открыта со среды по воскресенье с 10 до 18 часов.

Более подробную информацию о выставке можно найти на сайте Эстонского национального музея.