СКАЗКА О ЗОЛОТОМ КЛЮЧИКЕ | Аллар Йыкс: у EKRE не получится через референдум аннулировать закон о сожительстве

”Сказка о золотом ключике и красной линии конституции. За семью морями, за семью лесами они нашли золотой ключик для преодоления красной линии конституции. Они верили, что народное голосование (или в будущем гражданская инициатива) смогла бы его аннулировать. Но конституция такого подхода не приемлет”, — написал Йыкс в Facebook.

Йыкс отмечает, что путем референдума нельзя инициировать законопроект, который противоречит основному закону.

Такого же мнения придерживается профессор юриспруденции Тартуского университета Яан Гинтер. Он отмечает, что для легализации референдума, который Хельме назвали золотым ключиком, необходимо изменить конституцию, а для этого нужно набрать 51 голос в нынешнем созыве Рийгикогу, а в следующем и вовсе 61. Скорее всего, по мнению Гинтера, EKRE надеется, что в нынешнем коалиционном договоре будет прописан пункт о легализации народного голосования. ”Сейчас народ может делать коллективные обращения к Рийгикогу, но на данный момент Рийгикогу не обязан предоставлять их на обсуждение на пленарном заседании”, — пояснил Delfi профессор.

”Для того, чтобы народ смог направить какой-нибудь закон на обсуждение на пленуме, необходимо изменить конституцию”, — подчеркнул он.

По словам Гинтера, для того, чтобы референдум стал действительно ”золотым ключиком”, необходимо, чтобы при помощи гражданской инициативы можно было не только инициировать законы в парламенте, но и инициировать народные голосования.