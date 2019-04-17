Сказ о том, как корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht отправились в Москву, или Как ”Яндекс.Такси” подложил свинью

Завтра состоится официальное открытие отреставрированного посольства Эстонии в Москве. На месте будет присутствовать президент ЭстонииКерсти Кальюлайд, которая вслед за тем встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В связи с этими знаменательными событиями корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht Роман Старапопов, Тийт Блаат и Кристер Парис отправились вчера в Москву, поскольку были приглашены в посольство на ознакомительную экскурсию.
По прилете в аэропорт Шереметьево сразу заметили рекламу ”Яндекс,Такси”: до Красной площади — 1250 рублей.
– Ну что, на чем поедем: на такси или ”Аэроэкспрессе”? — спрашивает коллега из Eesti Päevaleht Кристен Парис, который, к слову сказать, долгое время проработал в Москве собкорром ERR. Он не понаслышке знал, что на дорогах могут возникнуть пробки, поэтому настоятельно советовал воспользоваться поездом.
Тийт Блаат пожимает плечами. Ему все равно.
— 500 рублей стоит билет на ”Аэроэкспресс”, но до центра доедем без проблем! — осведомленно заявил Кристер.
Я же настаивал на такси: мол, сядем, вещи поместим в багажник и доедем до самого отеля.
– Смотрите, — настаиваю на своем. — ”Яндекс” показывает, что поездка обойдется нам в 750 рублей. Это еще и экономия для нашего работодателя”. Коллеги сдались.
Идем на выход, я вызываю такси. Приложение убедительно выводит на дисплей смартфона сообщение о том, что машина прибудет через 6 мин. Навигатор указывает на местонахождение таксиста: он остановился в десятках метрах от нас, но почему-то указал, что прибыл на место.
И тут начинается коллапс: такси за такси подъезжают к дверям терминала. Все полосы заполняются машинами. Водители нервничают, сигналят, движение останавливается. Мы идем навстречу таксисту. И вот, наконец, он подъезжает!
Кристер влетает с сумкой на заднее сиденье и, довольный, весь растягивается в улыбке. Мы же с Тийтом обращаемся к водителю, — нам надо сложить вещи в багажное отделение: камеры, штативы, личные вещи. Водитель зачем-то машет, вертит головой:
– Извините, я не могу вас отвезти. Я вернулся за клиентом, — выдал он. Меня пробрало:
– Отменяйте тогда заказ сами!
– Да, да! Извините, что так получилось, — отвечает он.
Кристер, поняв, что с этим водилой мы не доедем, вылетает из салона авто, сопровождая все это комментариями на великом и могучем. А таксист тем временем продолжает движение и при этом вовсе не собирается отменять поездку. Ясное дело — самому нельзя!
Учитывая тот факт, что таксист якобы ”подъехал” минут 10 назад (согласно данным, которым он указал), с меня сняли бы деньги и понизили рейтинг. Кстати! ”Яндекс.Такси”, разберитесь! Лохотроном занимаются ваши водители, но имидж-то бьет по вам! Причем ниже пояса! "Хорошо", так Москва в лице ”Яндекс.Такси” ”встретила” делегацию, которая направлялась на встречу двух глав государств…
А что касается таксиста, то пришлось написать ему в чате приложения: ”Вы отказались нас везти и сказали, что сами отмените поездку. Почему вы этого не сделали до сих пор?”
Коллеги — в нервном ожидании. Таксист отменяет заказ двумя минутами спустя, и запускается новый поиск свободного такси… Отказываемся… И что мы видим? Цены на поездку из-за высокого спроса подскакивают до небес.
Конечно, водители ”Яндекс.Такси” получают деньги и, соответственно, в пиковые моменты и создатели сервиса зарабатывают больше, ведь обе стороны заинтересованы в прибыли. Ну, а что касается ”отмазки” водителя про ”вернулся за клиентом”, то он мог бы изначально отменить поездку и не заставлять нас терять время. А то и вовсе — не брать заказ.
– Ну что, на повторный контроль? — съязвил Кристер и рванул в сторону терминала. Мы с Тийтом сначала не поняли, о чем речь, но последовали за ним. При входе в терминал до нас доходит: чтобы попасть внутрь, нужно проходить повторный контроль… Впереди нас ждал 7-минутный марш-бросок с полным обмундированием: личными вещами, тяжелыми камерами и штативами.
Мы помчались к железнодорожному вокзалу. И вот — впереди нас заветная дверь с надписью ”Аэроэкспресс”. Но надо же еще купить билеты! По громкоговорителю объявляют:
Кристер подлетает к аппарату, который выдает билеты, пытается остановиться, но его заносит из-за веса сумок. Отчаянная попытка успеть купить три билета, но карта не проходит! Снова послышался великий и могучий, на котором Пушкин и Есенин писали свои великие шедевры, о которых нам почему-то в школе не говорили. И, о счастье! Аппарат сдается и подчиняется заклинаниям. Видать, хорошо понял русскую речь. И вот он начинает медленно-медленно печать билеты.
Хватаем заветные бумажки и бежим к первому вагону. Проводник:
– Не сюда! Это бизнес-класс, вам дальше. — Указывает на второй вагон. Успели! Грохнулись на сиденья, добрались до отеля. После даже успели прогуляться к Кремлю и в баре пропустить по бокалу хорошего пива.
Да, впереди еще будет много сюжетов. Но осадок от этого неудачного путешествия остался. Все-таки таксист ”Яндекса” подложил нам хорошую свинью, — можно сказать, борова!..