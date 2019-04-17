Сказ о том, как корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht отправились в Москву, или Как ”Яндекс.Такси” подложил свинью

И тут начинается коллапс: такси за такси подъезжают к дверям терминала. Все полосы заполняются машинами. Водители нервничают, сигналят, движение останавливается. Мы идем навстречу таксисту. И вот, наконец, он подъезжает!

Кристер влетает с сумкой на заднее сиденье и, довольный, весь растягивается в улыбке. Мы же с Тийтом обращаемся к водителю, — нам надо сложить вещи в багажное отделение: камеры, штативы, личные вещи. Водитель зачем-то машет, вертит головой:

– Извините, я не могу вас отвезти. Я вернулся за клиентом, — выдал он.

Меня пробрало:

– Отменяйте тогда заказ сами!

– Да, да! Извините, что так получилось, — отвечает он.

Тийт Блаат, Роман Старапопов, Кристер Парис Фото: Тийт Блаат

Кристер, поняв, что с этим водилой мы не доедем, вылетает из салона авто, сопровождая все это комментариями на великом и могучем. А таксист тем временем продолжает движение и при этом вовсе не собирается отменять поездку. Ясное дело — самому нельзя!

Учитывая тот факт, что таксист якобы ”подъехал” минут 10 назад (согласно данным, которым он указал), с меня сняли бы деньги и понизили рейтинг.

Кстати! ”Яндекс.Такси”, разберитесь! Лохотроном занимаются ваши водители, но имидж-то бьет по вам! Причем ниже пояса! "Хорошо", так Москва в лице ”Яндекс.Такси” ”встретила” делегацию, которая направлялась на встречу двух глав государств…

А что касается таксиста, то пришлось написать ему в чате приложения: ”Вы отказались нас везти и сказали, что сами отмените поездку. Почему вы этого не сделали до сих пор?”

Коллеги — в нервном ожидании. Таксист отменяет заказ двумя минутами спустя, и запускается новый поиск свободного такси… Отказываемся… И что мы видим? Цены на поездку из-за высокого спроса подскакивают до небес.

Конечно, водители ”Яндекс.Такси” получают деньги и, соответственно, в пиковые моменты и создатели сервиса зарабатывают больше, ведь обе стороны заинтересованы в прибыли. Ну, а что касается ”отмазки” водителя про ”вернулся за клиентом”, то он мог бы изначально отменить поездку и не заставлять нас терять время. А то и вовсе — не брать заказ.

– Ну что, на повторный контроль? — съязвил Кристер и рванул в сторону терминала. Мы с Тийтом сначала не поняли, о чем речь, но последовали за ним. При входе в терминал до нас доходит: чтобы попасть внутрь, нужно проходить повторный контроль… Впереди нас ждал 7-минутный марш-бросок с полным обмундированием: личными вещами, тяжелыми камерами и штативами.

Мы помчались к железнодорожному вокзалу. И вот — впереди нас заветная дверь с надписью ”Аэроэкспресс”. Но надо же еще купить билеты!

По громкоговорителю объявляют:

– До отправления поезда 2 минуты!

Кристер подлетает к аппарату, который выдает билеты, пытается остановиться, но его заносит из-за веса сумок. Отчаянная попытка успеть купить три билета, но карта не проходит! Снова послышался великий и могучий, на котором Пушкин и Есенин писали свои великие шедевры, о которых нам почему-то в школе не говорили. И, о счастье! Аппарат сдается и подчиняется заклинаниям. Видать, хорошо понял русскую речь. И вот он начинает медленно-медленно печать билеты.

Хватаем заветные бумажки и бежим к первому вагону.

Проводник:

– Не сюда! Это бизнес-класс, вам дальше. — Указывает на второй вагон.

Успели! Грохнулись на сиденья, добрались до отеля. После даже успели прогуляться к Кремлю и в баре пропустить по бокалу хорошего пива.

Да, впереди еще будет много сюжетов. Но осадок от этого неудачного путешествия остался. Все-таки таксист ”Яндекса” подложил нам хорошую свинью, — можно сказать, борова!..