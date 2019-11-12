12.11.2019, 10:23

Скандальным высказываниям вопреки! Рийгикогу утвердил Рейтельманна членом ПАСЕ

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EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamine
Urmas ReitelmannFoto: Hendrik Osula

Сегодня в 10 часов в Рийгкиогу началось заседание, на котором обсуждался вопрос назначения членом Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) члена фракции EKRE Урмаса Рейтельманна.

В итоге Рейтельманн был утвержден на должность 52 голосами за. 44 члена Рийгикогу проголосовали против, один воздержался.

Согласно проекту, Рейтельманн должен прийти на смену Яаку Мадисону.

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