Скандальный Урмас Рейтельманн покидает совет ERR
Депутат Рийгикогу Урмас Рейтельманн (EKRE) в понедельник объявил о своем уходе из совета Эстонского национального телерадиовещания (ERR), сообщает rus.err.ee.
Депутат Рийгикогу Урмас Рейтельманн (EKRE) в понедельник объявил о своем уходе из совета Эстонского национального телерадиовещания (ERR), сообщает rus.err.ee.
Фракция EKRE пока не определилась, кто заменит Урмаса Рейтельманна в совете ERR.
В четверг, 22 октября, вечером депутат Рийгикогу от EKRE и член совета национального телерадиовещания Урмас Рейтельманн опубликовал в соцсетях текст, содержащий оскорбления в адрес сотрудников ERR. Утром в пятницу Рейтельманн стер публикацию.
В тот же день председатель совета ERR Рейн Вейдеманн сделал предложение председателю EKRE Мартину Хельме отозвать из совета ERR Рейтельманна за неподобающее поведение.
Сам Рейтельманн еще в пятницу сообщил, что в понедельник, скорее всего, объявит коллегам о намерении покинуть совет, тем самым "отобрав кость у левых либералов для атаки правительства".
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