Скандальный Урмас Рейтельманн покидает совет ERR

Фракция EKRE пока не определилась, кто заменит Урмаса Рейтельманна в совете ERR.

В четверг, 22 октября, вечером депутат Рийгикогу от EKRE и член совета национального телерадиовещания Урмас Рейтельманн опубликовал в соцсетях текст, содержащий оскорбления в адрес сотрудников ERR. Утром в пятницу Рейтельманн стер публикацию.

В тот же день председатель совета ERR Рейн Вейдеманн сделал предложение председателю EKRE Мартину Хельме отозвать из совета ERR Рейтельманна за неподобающее поведение.

Сам Рейтельманн еще в пятницу сообщил, что в понедельник, скорее всего, объявит коллегам о намерении покинуть совет, тем самым "отобрав кость у левых либералов для атаки правительства".