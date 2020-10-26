26.10.2020, 11:46

Скандальный Урмас Рейтельманн покидает совет ERR

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EST 3
EKRE kongress 4.07.2020
Urmas ReitelmannFoto: Tiit Blaat

Депутат Рийгикогу Урмас Рейтельманн (EKRE) в понедельник объявил о своем уходе из совета Эстонского национального телерадиовещания (ERR), сообщает rus.err.ee.

Фракция EKRE пока не определилась, кто заменит Урмаса Рейтельманна в совете ERR.

В четверг, 22 октября, вечером депутат Рийгикогу от EKRE и член совета национального телерадиовещания Урмас Рейтельманн опубликовал в соцсетях текст, содержащий оскорбления в адрес сотрудников ERR. Утром в пятницу Рейтельманн стер публикацию.

В тот же день председатель совета ERR Рейн Вейдеманн сделал предложение председателю EKRE Мартину Хельме отозвать из совета ERR Рейтельманна за неподобающее поведение.

Сам Рейтельманн еще в пятницу сообщил, что в понедельник, скорее всего, объявит коллегам о намерении покинуть совет, тем самым "отобрав кость у левых либералов для атаки правительства".

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