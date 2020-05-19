Скандальный фильм о теории заговора и коронавирусе добрался до соцсетей Эстонии(27)
Наделавший много шума по всему миру ”документальный” фильм ”Пландемия” о коронавирусной теории заговора добрался и до социальных сетей в Эстонии.
Наделавший много шума по всему миру ”документальный” фильм ”Пландемия” о коронавирусной теории заговора добрался и до социальных сетей в Эстонии.
Автором фильма является противница прививок американка Джуди Миковиц. Она считает коронавирус обманом мирового масштаба, о чем и говорит в своем фильме. Часто Миковиц представляют как известного вирусолога. Женщина действительно являлась научным сотрудником Института Виттемора Петерсона, однако в 2011 году была со скандалом уволена за подтасовку результатов научных исследований.
Из большинства социальных сетей данный фильм удаляется автоматически как содержащий опасные лжефакты и манипуляции.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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