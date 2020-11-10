Скандальный Айвар Мяэ получил работу, где будет зарабатывать 2200 евро в месяц

Волость Виймси начала сотрудничать с Мяэ в связи со строительством культурного центра Artium уже прошлой осенью, когда центр был еще на стадии проектирования.

"Мы продолжаем сотрудничать с Айваром Мяэ, и с середины сентября этого года он привлечен к строительству центра Artium в качестве проектного руководителя Viimsi Haldus, где обладая экспертными знаниями, он будут помогать при строительстве и обставлении центра", - сообщил ERR руководитель службы по связям с общественностью волости Виймси Мартин Яшко, добавив, что оклад Мяэ составляет 2200 евро в месяц.

Решение продолжить сотрудничество волость объясняет тем, что у Мяэ богатый опыт в данной сфере - ранее он организовывал строительство концертных домов в Йыхви и Пярну, а также реконструкцию концертного дома "Ванемуйне", театра "Эстония" и петербургской Яновой церкви.

Напомним, что 21 октября полиция в рамках дела о проступке приняла решение, что Айвар Мяэ виновен в сексуальных домогательствах.

Мяэ (60) руководил театром с 2009 года. В августе этого года он покинул пост по собственному желанию в связи с разгоревшимся вокруг него скандалом, когда бывшие и нынешние работники театра Estonia рассказали изданию Eesti Eksress, как Мяэ на протяжении многих лет унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать.

29 июня после обращения двух женщин полиция инициировала в отношении Мяэ производство по статье о сексуальном домогательстве, чтобы выяснить точное развитие событий и выявить возможное домогательство на рабочем месте.