Скандал вокруг нанятого министром адвоката: финансовая комиссия обсудит с Хельме вопрос во второй половине августа

Как сообщил председатель комиссии Айвар Кокк, 6 августа будет решено, когда именно произойдет встреча.

Ранее мы писали, что Мартин Хельме нанял адвоката, который защищал фирму российского бизнесмена, обвинявшуюся в масштабном отмывании средств.

Бюро Фри за 3 млн долларов представляет интересы Эстонии в возбужденном в США деле об отмывании средств.

Несмотря на то, что сам Фри это отрицает, информация, которую можно найти в публичном доступе, подтверждает, что еще несколько лет назад он (через другое свое предприятие Freeh Group International Solutions, LLC) представлял интересы Prevezon Holding, принадлежащей российскому бизнесмену Денису Кацыву и обвинявшейся в масштабном отмывании средств. Деньги Prevezon Holding переводились в том числе через эстонский филиал Danske Bank.

Более продробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.