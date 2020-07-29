Скандал вокруг нанятого министром адвоката: финансовая комиссия обсудит с Хельме вопрос во второй половине августа

Как сообщил председатель комиссии Айвар Кокк, 6 августа будет решено, когда именно произойдет встреча.
Ранее мы писали, что Мартин Хельме нанял адвоката, который защищал фирму российского бизнесмена, обвинявшуюся в масштабном отмывании средств.
Бюро Фри за 3 млн долларов представляет интересы Эстонии в возбужденном в США деле об отмывании средств.
Несмотря на то, что сам Фри это отрицает, информация, которую можно найти в публичном доступе, подтверждает, что еще несколько лет назад он (через другое свое предприятие Freeh Group International Solutions, LLC) представлял интересы Prevezon Holding, принадлежащей российскому бизнесмену Денису Кацыву и обвинявшейся в масштабном отмывании средств. Деньги Prevezon Holding переводились в том числе через эстонский филиал Danske Bank.
Более продробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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