Скандал вокруг договора с адвокатским бюро нарастает. Специальная комиссия Рийгикогу подтвердила, что Мартин Хельме лжет

Рапорт одобрил трое из пяти членов комиссии: Катри Райк, Андрес Сутт и Сийм Кийслер. Райк и депутат Рийгикогу Юрген Лиги направили рапорт вместе с обращением премьер-министру Юр Ратасу.
В обращении они требуют, чтобы правительство еще раз выслушало Финансовую инспекцию и Департамент внешней разведки, прочло различные рапорты на эту тему и расторгло договор с адвокатским бюро.
Рапорт комиссии содержит следующую информацию:
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу не заключил бы договор с FSS, имея в распоряжении информацию, которую выявил бэкграунд-чек.
По словам председателя адвокатуры Яануса Техвера, при заключении договора с международным адвокатским бюро бэкграунд-чек должен быть чрезвычайно тщательным.
Мартин Хельме заявил Финансовой комиссии, что тщательный бэкграунд-чек был заказан. Однако Министерство финансов не подтвердило это заявление.
Закупка была непрозрачной. У всех трех адвокатских бюро были тесные связи с Россией. FSS, на которое в итоге пал выбор, не попало ни под одну из критерий, рекомендованных правительством.
Сам Мартина Хельме и его советники не появились перед комиссией, что не соответсвует хорошим обычаям. Премьер-министр подтвердил, что министр обязан предстать перед комиссией.
Скандальное бюро и связи с Россией
27 июня министр финансов Мартин Хельме нанял в качестве адвоката и члена команды, консультирующей Эстонию, бывшего директора ФБР Луиса Фри (Louis Freeh), ныне партнера американского адвокатского бюро Freeh Sporkin & Sullivan LL.
Бюро Фри за 3 млн долларов представляет интересы Эстонии в возбужденном в США деле об отмывании денег Danske Bank. Однако последнее время Фри представлял интересы людей по ту сторону баррикад: богатых и влиятельных людей, обвиняемых в отмывании денег; бизнесменов, в отношении которых установлены санкции; приближенных Владимира Путина (например, того же самого Дениса Кацыва ) и Дональда Трампа.
Карьера Фри как международного лоббиста и его сотрудничество с Россией вызвали резкую критику. Кроме того, он часто представлял в суде интересы богатых и влиятельных людей, обвиняемых в отмывании денег.
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