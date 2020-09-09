09.09.2020, 14:50

Скандал вокруг договора с адвокатским бюро нарастает. Специальная комиссия Рийгикогу подтвердила, что Мартин Хельме лжет

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Valitsuse pressikonverents 04.06.2020
Valitsuse pressikonverents 04.06.2020Foto: Kiur Kaasik

Специальная комиссия по борьбе с коррупцией сегодня представила рапорт про подоплеку заключенного с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivaniga (FSS) договора на три миллиона евро.

Рапорт одобрил трое из пяти членов комиссии: Катри Райк, Андрес Сутт и Сийм Кийслер. Райк и депутат Рийгикогу Юрген Лиги направили рапорт вместе с обращением премьер-министру Юр Ратасу.

В обращении они требуют, чтобы правительство еще раз выслушало Финансовую инспекцию и Департамент внешней разведки, прочло различные рапорты на эту тему и расторгло договор с адвокатским бюро.

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Рапорт комиссии содержит следующую информацию:

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу не заключил бы договор с FSS, имея в распоряжении информацию, которую выявил бэкграунд-чек.

По словам председателя адвокатуры Яануса Техвера, при заключении договора с международным адвокатским бюро бэкграунд-чек должен быть чрезвычайно тщательным.

Мартин Хельме заявил Финансовой комиссии, что тщательный бэкграунд-чек был заказан. Однако Министерство финансов не подтвердило это заявление.

Закупка была непрозрачной. У всех трех адвокатских бюро были тесные связи с Россией. FSS, на которое в итоге пал выбор, не попало ни под одну из критерий, рекомендованных правительством.

Сам Мартина Хельме и его советники не появились перед комиссией, что не соответсвует хорошим обычаям. Премьер-министр подтвердил, что министр обязан предстать перед комиссией.

Скандальное бюро и связи с Россией

27 июня министр финансов Мартин Хельме нанял в качестве адвоката и члена команды, консультирующей Эстонию, бывшего директора ФБР Луиса Фри (Louis Freeh), ныне партнера американского адвокатского бюро Freeh Sporkin & Sullivan LL.

Бюро Фри за 3 млн долларов представляет интересы Эстонии в возбужденном в США деле об отмывании денег Danske Bank. Однако последнее время Фри представлял интересы людей по ту сторону баррикад: богатых и влиятельных людей, обвиняемых в отмывании денег; бизнесменов, в отношении которых установлены санкции; приближенных Владимира Путина (например, того же самого Дениса Кацыва ) и Дональда Трампа.

Карьера Фри как международного лоббиста и его сотрудничество с Россией вызвали резкую критику. Кроме того, он часто представлял в суде интересы богатых и влиятельных людей, обвиняемых в отмывании денег.

МИД дал четкую рекомендацию выбрать из других двух бюро, которую Хельме и Министерство финансов проигнорировали, сделав выбор в пользу бюро Фри.

Стоит отметить, что другие два бюро позже сами отказались от участия в закупке в связи со своей связью с российскими бизнесменами и банками. У Министерства иностранных дел до сих пор отсутствует информация, почему выбор изначально пал именно на эти три адвокатских бюро.

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