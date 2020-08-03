Скандал вокруг договора Хельме: министр все-таки покажет бумаги, но в условиях особой конспирации

Члены комиссии хотели попросить Хельме предоставить им сам договор, а также пояснить цели и обстоятельства его заключения.

Как пишет Õthuleht, в пятницу вечером чиновник Министерства финансов направил спецкомиссиям письмо, в котором сообщалось, что заседание не состоится. Члены комиссий уже выразили недовольство данным фактом.

Позже Хельме сообщил, что все-таки предоставит запрашиваемые документы. Однако, поскольку речь идет о документах внутреннего пользования, с их копиями можно будет ознакомиться в специальном охраняемом помещении. Записывающую аппаратуру в это помещение проносить нельзя.

Хельме сказал, что встретится с комиссией на следующей неделе, и выразил надежду, что к этому времени все желающие ознакомятся с бумагами.

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