Скандал вокруг договора Хельме: министр все-таки покажет бумаги, но в условиях особой конспирации(8)
Специальная комиссия по контролю за государственным бюджетом и специальная антикоррупционная комиссия запланировали на 3 августа внеочередное совместное заседание для обсуждения договора, который министр финансов Мартин Хельме заключил с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan. В пятницу Хельме сообщил, что не намерен принимать в этом участия.
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