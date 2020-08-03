Скандал вокруг договора Хельме: министр намерен игнорировать спецкомиссии Рийгикогу

Члены комиссии хотели попросить Хельме предоставить им сам договор, а также пояснить цели и обстоятельства его заключения.

Как пишет Õthuleht, в пятницу вечером чиновник Министерства финансов направил спецкомиссиям письмо, в котором сообщалось, что заседание не состоится. Члены комиссий уже выразили недовольство данным фактом.

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