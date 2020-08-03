Скандал вокруг договора Хельме: министр намерен игнорировать спецкомиссии Рийгикогу(1)
Специальная комиссия по контролю за государственным бюджетом и специальная антикоррупционная комиссия запланировали на 3 августа внеочередное совместное заседание для обсуждения договора, который министр финансов Мартин Хельме заключил с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan. В пятницу Хельме сообщил, что не намерен принимать в этом участия.
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