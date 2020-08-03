03.08.2020, 12:50

Скандал вокруг договора Хельме: министр намерен игнорировать спецкомиссии Рийгикогу

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Martin Helme ja advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP juht ja asutaja Louis Freeh 'i pressikonverents
Martin Helme ja advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP juht ja asutaja Louis Freeh 'i pressikonverentsFoto: Priit Simson

Специальная комиссия по контролю за государственным бюджетом и специальная антикоррупционная комиссия запланировали на 3 августа внеочередное совместное заседание для обсуждения договора, который министр финансов Мартин Хельме заключил с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan. В пятницу Хельме сообщил, что не намерен принимать в этом участия.

Члены комиссии хотели попросить Хельме предоставить им сам договор, а также пояснить цели и обстоятельства его заключения.

Как пишет Õthuleht, в пятницу вечером чиновник Министерства финансов направил спецкомиссиям письмо, в котором сообщалось, что заседание не состоится. Члены комиссий уже выразили недовольство данным фактом.

Подробнее о скандале можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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