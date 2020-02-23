Скандал в таллиннском KFC: архиепископу Урмасу Вийльма не понравились надписи на английском языке

”Как бы клиенты отнеслись, например, к тому, если бы все рекламные вывески и плакаты в сети магазинов Maxima были написаны на литовском языке?”, — написал Вийльма в Facebook. Он добавил, что несколько надписей на эстонском ("TELLI" и "SAA KÄTTE") — это очень мало.

По мнению архиепископа, это неуважение к эстонской культуре, наследию и языку. ”Именно неуважение показывают нам тексты в ресторане KFC, написанные исключительно на английском языке”, — заявил он.

Член правления Apollo Group Яанус Виханд сказал Delfi, что с момента открытия ресторанов KFC в Эстонии им не поступило ни одной подобной жалобы. Он отметил, что предприятие и раньше задумывалось над данным вопросом, но поскольку речь идет об элементах декора, то это не было приоритетом. ”Мы сосредоточились, скорее, на том, чтобы запустить работу ресторанов и обслужить клиентов, которых оказалось намного больше, чем мы ожидали”, — отметил представитель KFC.

Виханд сказал, что в каждой из стран (Эстония, Латвия и Литва) вся информация представлена на местом языке либо к ней прилагается руководство на местном языке.