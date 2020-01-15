Скандал в рядах центристов: вице-мэра Тарту исключили из партии

Ранее Тоотс пояснял, что причина - политическая. "Никто не обвиняет ее в том, что она плохо работала. Здесь политические промахи. Конечно, ситуация очень неприятная и никто этому не рад", - сказал Тоотс на прошлой неделе Ärileht.ee.

Официально Центристская партия пока не дала объяснений, что стоит за скандалом с вице-мэром Тарту. Но в прессе неоднократно сообщалось о внутриполитических распрях в рядах тартуских центристов.

Лидер тартуского отделения партии не сказал, кто является возможным кандидатом на место вице-мэра. Он лишь уточнил, что в данный момент их двое, но круг может расшириться.

Несмотря на то, что Центристская партия, входящая в Тарту правящую коалицию, хочет заменить вице-мэра, это находится в компетенции городского собрания, где большинство депутатов (20 из 49) принадлежат к Партии реформ. Следом идут социал-демократы (8 мандатов). Центристы имеют в горсобрании только 7 депутатов.