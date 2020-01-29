29.01.2020, 19:45

Скандал в Кивиыли продолжается: избранный директором школы педагог отказался от должности

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Грете Пальги
EST 5
Kiviõli 1. keskkool
Kiviõli koolidirektori skandaalFoto: Sven Arbet

Избранный комиссией волостной управы Люганузе новым директором 1-й Кивиылиской школы Тармо Валгепеа сообщил сегодня во второй половине дня, что отказывается от этой должности. Эту информацию подтвердил волостной старейшина Люганузе Виктор Рауам.

Рауам пояснил, что отказ Валгепеа вызван политической ситуацией вокруг директора школы.

Волость предложила место директора Ану Вау, которая осталась в ходе проведенного конкурсе на втором месте. Но она, по словам старейшины тоже не высказала заинтересованности занять этот пост.

"Ничего не поделаешь, нужно двигаться дальше. Будем организовывать новый конкурс, а до этого стоит подумать о поиске исполняющего обязанности директора", — приводет слова Рауама rus.err.ee.

Власти волости Люганузе в декабре освободили от должности директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу.

Уусталу обвинили в том, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались организовать смену власти в Кивиыли.

В Кивиыли сейчас находятся у власти Центристская партия и Isamaa, Уусталу же является членом Партии реформ. Сама директор утверждала, что не проводила никакой пропаганды.

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