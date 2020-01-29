Скандал в Кивиыли продолжается: избранный директором школы педагог отказался от должности

Рауам пояснил, что отказ Валгепеа вызван политической ситуацией вокруг директора школы.
Волость предложила место директора Ану Вау, которая осталась в ходе проведенного конкурсе на втором месте. Но она, по словам старейшины тоже не высказала заинтересованности занять этот пост.
"Ничего не поделаешь, нужно двигаться дальше. Будем организовывать новый конкурс, а до этого стоит подумать о поиске исполняющего обязанности директора", — приводет слова Рауама rus.err.ee.
Власти волости Люганузе в декабре освободили от должности директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу.
Уусталу обвинили в том, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались организовать смену власти в Кивиыли.
В Кивиыли сейчас находятся у власти Центристская партия и Isamaa, Уусталу же является членом Партии реформ. Сама директор утверждала, что не проводила никакой пропаганды.
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