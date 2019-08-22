СКАНДАЛ: ТТУ обвинили в махинациях с европейскими грантами. Аавиксоо дал разъяснения

По этому поводу ТТУ созвал сегодня пресс-конференцию, на которой ректор Яак Аавиксо назвал обвинения ”очень серьезным”. Он отметил, что информатор сообщил ему о нарушениях еще пять месяцев назад, но попросил остаться анонимным, поэтому конкретные проекты проверить не было возможности. Через несколько месяцев Аавиксоо получил отчет, но существенных нарушений в нем не обнаружил. ”Сначала университет должен подтвердить утверждения Postimees”, — сказал он.

Журналист издания Мартин Лайне при этом опровергает утверждения Аавикссоо, будто у того не было информации о конкретном проекте. По данным издания, информатор в телефонном разговоре сказал Аавиксоо, о каком именно проекте идет речь. Аавиксоо пояснил, что поскольку информатор сказал, что сам участвует в этом проекте и одновременно попросил об анонимности, то проверять конкретный проект Аавиксоо не стал.

Для расследования обвинений будет созвана специальная комиссия.