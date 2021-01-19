Скандал со служебным авто: делопроизводство в отношении Майлис Репс продолжается

”Процессуальные действия продолжаются, поэтому оценки относительно того, когда будет завершено дело, давать рано”, — сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

В случае, если вина Репс будет подтверждена, ей грозит штраф в размере до 300 штрафных единиц (одна штрафная единица — 4 евро).

В ноябре Репс подала в отставку с поста министра из-за скандала с нецелевым использованием служебного автомобиля. Издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.

Сейчас Репс от имени Центристской партии ведет коалиционные переговоры с Партией реформ.