Скандал с пожертвованными тестами: Департамент здоровья заявил, что под давлением правительства тесты на коронавирус использовались неправильно

Бизнесмены Тарви Олбрей, Парвел Пруунсилд и Алари Ахо в начале мая подарили государству 50 000 экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Тесты были произведены в Южной Корее на предприятии Biosensor SD COVID19 Duo IgG/IgM и, как утверждают предприниматели, она сертифицированы в Евросоюзе и разрешены к профессиональному использованию.

Однако Департамент здоровья опровергает эти утверждения.

"Правительство просило рассмотреть возможность использовать тесты на здоровых добровольцах, что не соответствует инструкции по эксплуатации данных тестов", — говорит руководитель отдела Департамента здоровья Тагне Ратасcепп. По ее словам, поэтому у этих тестов не действует CE-маркировка.

Несмотря на это, Департамент здоровья по распоряжению правительства взял 8 июня эксплуатацию 5600 тестов в Таллиннском аэропорту и порту. Департамент подчеркивает, что это было решение правительства, исполнение которого возложили на плечи департамента.

За неделю до это Ратассепп обратилась к владельцу сертификата на тесты в Европе с уточняющими вопросами, чтобы понять точную функцию этих тестов.

"Как нам известно, эти тесты не предназначены для здоровых людей и людей без симптомов болезни. Точность тестов приведена на восьмой день после проявления признаков болезни. В Эстонии же планировалось взять в эксплуатацию 50 000 тестов, чтобы тестировать людей без признаков болезни", — пояснила Ратассепп Delfi.

По ее словам, уполномоченный представитель производителя передал Департаменту здоровья свою позицию по этому вопросу и написал, что этот тест нельзя использовать для оценки того, соприкасался ли человек с SARS-CoV-2 или нет.

Эта информация была направлена бизнесменам, пожертвовавшим тесты, которые в ответ опубликовали открытое письмо. Бизнесмены решили, что раз Департамент здоровья и семейные врачи не хотят использовать тесты, то они пожертвуют оставшиеся у них на руках 20 000 тестов за границу.

До этого еще одну часть тестов по совету Департамента здоровья бизнесмены подарили частному предприятию CONFIDO, которое должно было начать тестировать людей в аптеках по предварительной регистрации. 20 000 тестов были переданы переданы в аптеки, проводится бесплатное тестирование населения.