Скандал с деньгами для детдомовцев: оппозиция готовит вотум недоверия вице-мэру Бетине Бешкиной

По оценке оппозиции, вице-мэр в недостаточной степени справляется со своими обязанностями, что привело к тому, что город так и не сумел использовать предназначенные для нуждающихся в поддержке детей средства.

По словам одного из инициаторов вотума, председателя фракции Партии реформ Кристена Михала, последней каплей стало то, что Бешкина знала о ситуации, но ничего не сделала.

Михал сказал, что подобное отношение непримелено и для лидеров фракций Isamaa и EKRE. Соцдемы же перед принятием решение хотят поговорить с вице-мэром.

”Миллион евро — это огромная сумма, которая могла бы улучшить положение очень многих детей, оставшихся без родительской опеки. Отсутствие порядка распределения денег — это удивительно циничное объяснение, почему дети остались без дополнительных денег. Эту проблему нужно было решить при первой возможности”, — сказал социал-демократ Райнер Вакра.

”В интервью Eesti Päevaleht вице-мэр Бешкина заявила, что знала об этой ситуации еще прошлым летом, однако она до сих пор размышляет о том, как же все-таки оценить потребности детей в дополнительной помощи. А всё это время дети должны были питаться на 83 евро в месяц”, — отметил Вакра.

Как мы писали ранее, в прошлом году столица не нашла применение миллиону евро, предназначенному для поддержки детей, оставшихся без родителей.