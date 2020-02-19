19.02.2020, 13:40

Скандал с деньгами для детдомовцев: оппозиция готовит вотум недоверия вице-мэру Бетине Бешкиной

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Betina Beškina
Betina BeškinaFoto: Henri-Kristian Kirsip

В четверг на заседании Таллиннского городского собрания оппозиционные партии намерены иниицировать вотум недоверия вице-мэру Бетине Бешкиной, отвественной за социальную сферу.

По оценке оппозиции, вице-мэр в недостаточной степени справляется со своими обязанностями, что привело к тому, что город так и не сумел использовать предназначенные для нуждающихся в поддержке детей средства.

По словам одного из инициаторов вотума, председателя фракции Партии реформ Кристена Михала, последней каплей стало то, что Бешкина знала о ситуации, но ничего не сделала.

Михал сказал, что подобное отношение непримелено и для лидеров фракций Isamaa и EKRE. Соцдемы же перед принятием решение хотят поговорить с вице-мэром.

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”Миллион евро — это огромная сумма, которая могла бы улучшить положение очень многих детей, оставшихся без родительской опеки. Отсутствие порядка распределения денег — это удивительно циничное объяснение, почему дети остались без дополнительных денег. Эту проблему нужно было решить при первой возможности”, — сказал социал-демократ Райнер Вакра.

”В интервью Eesti Päevaleht вице-мэр Бешкина заявила, что знала об этой ситуации еще прошлым летом, однако она до сих пор размышляет о том, как же все-таки оценить потребности детей в дополнительной помощи. А всё это время дети должны были питаться на 83 евро в месяц”, — отметил Вакра.

Как мы писали ранее, в прошлом году столица не нашла применение миллиону евро, предназначенному для поддержки детей, оставшихся без родителей.

Государство платит местным самоуправлениям на содержание детей, оставшихся без попечения родителей (где бы эти дети ни проживали: в детском доме или попечительской семье), больше тысячи евро в месяц. Всего таких детей около тысячи.

При этом закон позволяет использовать данные средства лишь в минимальных объемах, поэтому на счету города ”лежит” почти миллион евро, который не дошел до детей.

В прошлом году Таллинн получил из государственного бюджета более трех миллионов евро на поддержку детей, воспитывающихся в детских и семейных домах и попечительских семьях. Еще миллион евро выделил сам город (эти средства пошли, в основном, на зарплаты работников детских домов). Из общей суммы в четыре миллиона евро по состоянию на конец 2019 года осталось 913 129 евро.

С позицией Бешкиной можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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