Скандал: Мартин Хельме нанял адвоката, который защищал фирму российского бизнесмена, обвинявшуюся в масштабном отмывании средств

Несмотря на то, что сам Фри это отрицает, информация, которую можно найти в публичном доступе, подтверждает, что еще несколько лет назад он (через другое свое предприятие Freeh Group International Solutions, LLC) представлял интересы Prevezon Holding, принадлежащей российскому бизнесмену Денису Кацыву и обвинявшейся в масштабном отмывании средств. Деньги Prevezon Holding переводились в том числе через эстонский филиал Danske Bank.

Отмечается, что именно Фри посодействовал досудебной сделке, по которой Prevezon Holding выплатила 5,9 млн евро ущерба, но виновной себя не признала. Такая развязка дела вызвала резкую критику со стороны общественности.

Graafik: Ivar Kuldver

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