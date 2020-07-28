Скандал: Мартин Хельме нанял адвоката, который защищал фирму российского бизнесмена, обвинявшуюся в масштабном отмывании средств

Бюро Фри за 3 млн долларов представляет интересы Эстонии в возбужденном в США деле об отмывании средств.

Несмотря на то, что сам Фри это отрицает, информация, которую можно найти в публичном доступе, подтверждает, что еще несколько лет назад он (через другое свое предприятие Freeh Group International Solutions, LLC) представлял интересы Prevezon Holding, принадлежащей российскому бизнесмену Денису Кацыву и обвинявшейся в масштабном отмывании средств. Деньги Prevezon Holding переводились в том числе через эстонский филиал Danske Bank.

Отмечается, что именно Фри посодействовал досудебной сделке, по которой Prevezon Holding выплатила 5,9 млн евро ущерба, но виновной себя не признала. Такая развязка дела вызвала резкую критику со стороны общественности.

Graafik: Ivar Kuldver

Министерство финансов Эстонии представило Фри общественности как специалиста высшего уровня, однако умолчало о том, чем он занимался последние 20 лет. Выясняется, что Фри представлял интересы людей по ту сторону баррикад: богатых и влиятельных людей, обвиняемых в отмывании денег; бизнесменов, в отношении которых установлены санкции; приближенных Владимира Путина (например, того же самого Дениса Кацыва ) и Дональда Трампа.

Какие именно задачи исполняет Фри и какими правами он наделен, министерство не раскрывает.

Карьера Фри как международного лоббиста и его сотрудничество с Россией начались после окутанного тайной ухода из ФБР. Так, 1 мая 2001 года Фри неожиданно сообщил общественности, что покидает пост директора ФБР. Всего полтора месяца до этого в США разгорелся шпионский скандал, который называют самым масштабным в истории страны.

Речь идет о разоблачении сотрудника ФБР Роберта Ханссена, который, как выяснилось, на протяжении более чем 20 лет работал на благо СССР и России. Американское издание Insight написало тогда, что Фри и Ханссен тесно между собой связаны. Журналисты отметили, что еще за пять лет до ареста Ханссена ФБР было известно, что один из высокопоставленных сотрудников бюро шпионит в пользу России. Несколько агентов сообщили о своих подозрениях начальству, но то никаких шагов не предприняло.