Скандал: главу Eesti Vanglatööstus выбрали без конкурса

Eesti Vanglatööstus — государственное акционерное общество, которое призвано предлагать профессиональное образование и формировать трудовые навыки у заключенных.

Ингар Метсаталу пробыл на должности всего около полутора лет. Его сняли с должности без шума, под прикрытие коронакризиса.

Председатель совета Eesti Vanglatööstus Маргус Илмъярв объяснил, что Метсаталу было решено снять с должности для того, чтобы усилить эффективность руководства предприятием в условиях кризиса.

По его словам, правление не представило совету план кризисных мер, обзор вспомогательных мер для уменьшения постоянных расходом и план возобновления деятельности предприятия после отмены ограничений чрезвычайного положения. Оповещение работников о происходящем в предприятии также оставляло желать лучшего.

Сам Метсаталу считает, чт ов отношении его снятия с должности были даны ложные утверждения. "Решение отстранить меня от должности непропорционально, учитывая выполнение ожиданий владельцев, экономические результаты и руководство во время кризиса.

Ингара Метсаталу выбрали на должность посредством конкурса, а вот новая глава учреждения Аве Пааво была назначена без конкурса. Председатель совета Илмъярв пояснил, что они посчитали сейчас нецелесообразным проводить конкурс, так как внедрять кризисные меры нужно былонезамедлительно.