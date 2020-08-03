СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде в Псковской области. Там могут фигурировать уроженцы Эстонии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 357 УК (геноцид). Поводом для этого стало обнаружение массового захоронения в поселке Моглино Псковской области.

Как отметили в ведомстве, речь идет об останках 46 человек, которые были убиты выстрелом в голову. Предполагается, что речь идет об узниках существовавшего во время войны Моглинского концлагеря, в котором были уничтожены более 3 тыс. советских граждан. Как отметили в СК, убийства совершались не только в окрестностях самого лагеря, но также в районе поселка Глоты и других населенных пунктов Псковской области.

В СК добавили, что работа по извлечению останков продолжается с привлечением сил Министерства обороны, а сотрудники ведомства изучают архивные материалы, свидетельствующие о совершении военных преступлений в отношении мирного населения.

Информацию о расследовании дела по факту массовых убийств в районе Моглино ФСБ рассекретила в июне этого года. Еще в 1967 году суд вынес приговор в отношении нескольких охранников концлагеря — уроженцев Эстонии. Часть виновных тогда найти не удалось. Веедлер, Лепметс и Торн были расстреляны по решению советского суда 26 февраля 1968 года.

Концлагерь в Моглино был создан в 1941 году, вскоре после оккупации Псковской области. В нем содержались как советские военнопленные, так и свезенные из окрестных населенных пунктов евреи и цыгане.