Ситуация усугубляется: Департамент здоровья настоятельно рекомендует носить маски. Особенно в Таллинне и Ида-Вирумаа

”Ближайшие недели имеют решающее значение в том, удастся ли взять вирус под контроль. В Эстонии использование масок не является обязательным, но маска — очень хорошая мера в дополнение к соблюдению дистанции, правильной гигиене рук и респираторной гигиене. Маску следует носить всем людям с любыми симптомами заболевания при нахождении в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы пока отсутствуют. Маску стоит надевать при посещении многолюдных закрытых помещений: магазинов, торговых центров, общественного транспорта и прочих. Это настоятельная рекомендация именно для тех районов, где появились новые очаги. Кроме того, маску следует надевать и на открытом воздухе в людных местах, если соблюдение дистанции с посторонними невозможно. Важно правильно надевать, носить и снимать маску, чтобы не заразиться. После снятия маски необходимо продезинфицировать руки", — пишут специалисты департамента, обращаясь к жителям Эстонии.

"Важно, чтобы мы использовали все возможности, чтобы сдержать дальнейшее распространение вируса. COVID-19 начал проникал в сферы жизненно важныух услуг и в группы риска (больницы и дома по уходу). Учитывая рост распространения вируса в мире и Европе, нужно отменить зарубежные поездки и провести школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого из нас зависит, удастся ли нам избежать более масштабных ограничений и жить нормальной жизнью".

Сегодня стало известно, что коронавирус диагностировали еще у 57 человек. Один человек скончался. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!