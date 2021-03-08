Ситуация ухудшается: первая неделя марта стала рекордной по числу новых случаев заражения COVID-19

С 1 по 7 марта в Эстонии было подтверждено 9427 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный недельный показатель с начала эпидемии и примерно в пять раз больше, чем за три месяца первой волны коронавируса с марта по май 2020 года, пишет rus.err.ee.
Антирекорд обновляется уже четвертую неделю подряд. С 8 по 14 февраля было зарегистрированно 4500 новых случаев, в следующую неделю — 5163, а в позапрошлую неделю — 7989.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость с 17 февраля увеличилась вдвое. 7 марта она превысила 1300 случаев в расчете на 100 000 жителей — один из самых высоких показателей в Евросоюзе.
С 6 марта вступили в силу новые ограничения на работу предприятий розничной торговли и общественного питания, кружков и занятий спортом, а также учебных заведений. Эти меры будут действовать до 28 марта. С их помощью правительство рассчитывает снизить показатели заболеваемости, не исключая дальнейшего ужесточения ограничений.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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