Ситуация ухудшается: первая неделя марта стала рекордной по числу новых случаев заражения COVID-19

Антирекорд обновляется уже четвертую неделю подряд. С 8 по 14 февраля было зарегистрированно 4500 новых случаев, в следующую неделю — 5163, а в позапрошлую неделю — 7989.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость с 17 февраля увеличилась вдвое. 7 марта она превысила 1300 случаев в расчете на 100 000 жителей — один из самых высоких показателей в Евросоюзе.

С 6 марта вступили в силу новые ограничения на работу предприятий розничной торговли и общественного питания, кружков и занятий спортом, а также учебных заведений. Эти меры будут действовать до 28 марта. С их помощью правительство рассчитывает снизить показатели заболеваемости, не исключая дальнейшего ужесточения ограничений.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!